LE COORDONNATEUR DU COMITÉ ÉLECTORAL DÉPARTEMENTAL DU BENNOO BOOK YAKAAR DE TIVAOUANE

En ce jour 3 juillet 2022, je tiens à remercier le Président de la République, le Ministre d'Etat Mbaye NDIAYE ainsi que mes camarades du BBY pour la confiance qu'ils ont bien voulu me faire en me confiant la coordination du comité électoral départemental pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

Je m'engage à tout mettre en œuvre pour un score jamais atteint dans le Département de Tivaouane.

Nous partons confiants avec l'engagement et l'unité notés auprès de tous les responsables du Département.

Bonne chance à nos investis: Aymérou GNINGUE, Seynabou GAYE TOURÉ, DIOPSY et Yéya DIALLO.

Mamadou Diagne Sy Mbengue, COORDONNATEUR COMMUNAL DU BENNOO BÓK YAAKAAR, COORDONNATEUR DU COMITÉ ÉLECTORAL DÉPARTEMENTAL DU BENNOO BÓK YAAKAAR DE TIVAOUANE,PRÉSIDENT DE TBF.