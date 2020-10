LE CHAUFFEUR DU NOUVEAU KHALIFE DE MÉDINA BAYE ECROUÉ

B. Kounta, le chauffeur du nouveau Khalife général de Médina Baye, est dans de beaux draps. Lui et son complice, C. T. BA, un marabout originaire de Ndoyène ont été placés sous mandat de dépôt, après avoir grugé un Américain d’origine sénégalaise d’une somme de 311 millions F CFA.



D’après le récit de L’As, les faits remontent à janvier 2020. Les mis en cause avaient promis de guérir la maman de leur victime. Crédule, ce dernier les a suivis dans leur raisonnement. Et pour des présumés sacrifices, il a donné des sommes allant de dix à cent millions F CFA. Au bout du compte, le total est estimé à plus de 300 millions F CFA.



La perquisition des éléments de la Section de recherches (SR), chez les mis en cause, a permis de recouvrir 100 millions F CFA.



Par ailleurs, au domicile du chauffeur du nouveau Khalife de Médina Baye, du chanvre indien et des faux billets de banque ont été retrouvés, de même que le passeport américain de sa victime. L’homme aurait plusieurs identité puisqu’une carte d’identité avec sa photo mais au nom de I. Cissé a été trouvée.

"Je suis asthmatique, le chanvre, c’est pour me soigner", aurait-il expliqué aux limiers.



B. Kounta aurait blanchi l’argent en achetant quatre véhicules de type 4X4, dont une Range Rover dernier modèle. Il s’est même tapé une seconde épouse.

L’affaire est en instruction.