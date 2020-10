LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE AURA FINALEMENT LIEU MAIS...

C’était déjà acté. La traditionnelle cérémonie officielle du Grand Magal de Touba n’aura pas lieu cette année. Coronavirus oblige ! La pandémie a contraint le comité d’organisation a changé le format habituel de cette rencontre officielle qui réunissait, chaque lendemain de Magal, les officiels de l’État et les autorités religieuses de Touba, à la Résidence Khadimoul Rassoul.



Cette année, la rencontre se fera avec le respect maximal des gestes barrières. L’effectif qui avait l’habitude d’assister à cette cérémonie religieuse a été revu au strict minimum. Seules les présences du porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre, et la délégation de l’État conduite par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, seront obligatoires.



Le comité d’organisation s’est même arrangé pour trouver une alternative et permettre aux chaînes de télévision de faire leur transmission. En effet, un lien d’accès sera mis à la disposition des médias. Ils seront libres d’apposer leur logo. « La présence physique n’est pas importante. L’essentiel est que le message de Serigne Bass passe et que les fidèles puissent le recevoir », fait comprendre, Serigne Abdou Lahat Bousso Maram, membre de la cellule de Communication et Culture.