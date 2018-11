L'opposition va organiser une marche de protestation le jeudi 29 novembre 2018

Selon les explications d’Abdou Karim Fall, porte-parole du jour du FNR, l’opposition s’appuie sur l’article L48 et exige ainsi la possibilité « de voir le fichier électoral ». « Nous avons un droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral », assène l’opposant qui accuse le président Macky Sall « d’agir en dictateur ». Le front de l’opposition compte également « engager le combat pour contester le manque de neutralité du ministère de l’Intérieur qui travail à élire son président de parti. » Pour un pacification de l’espace politique au Sénégal, l’opposition exige la « nomination d’une personnalité neutre ou un organe neutre pour organiser les élections ». Par ailleurs, les leaders du FNR ont décidé de se rendre les 17 et 19 décembre prochains, lors du deuxième groupe consultatif de Paris, pour « protester contre toute possibilité d’octroyer des dons et des prêts au régime de Macky. » Source Emedia