L'armée immortalise le capitaine Mbaye Diagne

Le général de corps d’armée Cheikh Guèye, chef d’état-major des armées sénégalaises (CEMGA), a dévoilé vendredi la nouvelle enseigne et la plaque commémorative du Centre d’entraînement tactique de la zone militaire N°7 à Thiès, qui porte désormais le nom de feu capitaine Mbaye Diagne, décédé en 1994 lors d’une mission onusienne de maintien de la paix au Rwanda . Par "devoir de mémoire", l’institution militaire baptise les cantonnements de l’armée du nom des "illustres fils du pays qui se sont particulièrement distingués dans l’exercice du métier des armes", a noté le général Cheikh Guèye.Une telle démarche vise à "maintenir vivaces les belles traditions militaires (et) pérenniser les valeurs fondamentales qui constituent le socle de (cette) institution". Par ce geste l'armée immortalise ainsi un héros. "L’hommage qui lui est rendu permettra de graver définitivement en lettres d’or son legs héroïque aux générations présentes et futures" a lancé le général Cheikh Guèye.