L’UNIVERSITÉ DE THIÈS PORTERA LE NOM DE IBA DER THIAM

Le président de la République, Macky Sall était, cet après-midi, à la maison du défunt Iba Der Thiam pour présenter ses condoléances. Une occasion qu’il a saisie pour annoncer une décision de taille qu’il a prise. Il a annoncé que l’université de Thiès portera le nom du professeur Iba Der Thiam, décédé à l’âge de 83 ans des suites d’une courte maladie.



Agrégé en histoire moderne et contemporaine, il a enseigné à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar du début des années 1980 jusqu’à sa retraite en 2006 et a fait partie du comité de l’Unesco pour la rédaction de l’histoire générale de l’Afrique. Ministre de l’éducation nationale (1983-1988), Iba Der Thiam a été candidat malheureux à la présidentielle de 1993 et plusieurs fois député à l’Assemblée nationale. Depuis 2013, Iba Der Thiam dirigeait le comité pour la rédaction, toujours en cours, de l’histoire générale du Sénégal, un projet visant à « décoloniser » la vision du passé de cette ancienne colonie française d’Afrique de l’Ouest.