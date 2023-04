« L’OPPOSITION N’A QU’À VENIR EXPOSER SES CONDITIONS SUR LA TABLE DU DIALOGUE »

La rencontre tenue, hier, par le pool des porte-paroles de la coalition Benno bokk yaakaar a été une occasion pour tendre la main à l’opposition en direction du dialogue politique. Sur les conditions posées par les Forces vives de la Nation (F24), Seydou Gueye et Cie invitent « à venir les exposer » devant le chef de l’Etat.











Au sein de la coalition au pouvoir, depuis l’appel au dialogue politique lancé par le Président Macky Sall, il est question d’attirer l’opposition vers la table des pourparlers. Lors de la conférence de presse, hier, du pool des porte-paroles de Benno bokk yaakaar, le ministre Seydou Gueye a répondu à la plateforme de lutte des forces vives de la Nation (F24) qui a listé des exigences sur la question. Justement, l’ancien ministre en charge de la Communication du Palais a demandé aux membres de ce front de l’opposition de « venir exposer ses conditions sur la table de négociations ».



Au sujet de la « tentative d’assassinat par empoisonnement » dont Ousmane Sonko dit avoir les preuves suite à une expertise étrangère, le ministre conseiller botte en touche. « Aucun d’entre nous n’est expert en la matière, nous n’en savons rien. Nous n’avons aucune compétence là-dessus. Donc, il n’a qu’à aller se plaindre, comme il le dit, auprès des institutions internationales », a-t-il répliqué.



Entouré de ses camarades, Seydou Gueye s’est aussi penché sur le rééquilibrage de l’Assemblée nationale suite à la démission de la députée de Rewmi du groupe parlementaire Benno. Le ministre conseiller reste convaincu que ce départ de Mariétou Dieng, fidèle de Idy, ne consacre pas une perte de majorité pour BBY. « Cette démission est de la même nature que la sortie des ministres de Rewmi, membres du gouvernement. Dans la distribution des sièges, nous sommes à 82 députés, Yewwi et Wallu ont 80 parlementaires et il y a 3 députés non inscrits. Rien sur la configuration de l’Assemblée n’est modifié. Maintenant, ce qui est important, c’est le dialogue autour duquel a invité le président de la République », a déclaré M. Gueye .