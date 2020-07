L’IGE REMET SES RAPPORTS 2016-2017 et 2018-2019 À MACKY SALL

our commencer le "massacre", l'on prend ce ministre qui, au moment de quitter "oublie" de rendre trois (3) véhicules de son département. Jusque là, rien de grave, comparé à ce qui va suivre. En attendant de rentrer dans les détails, voici pour la mise en bouche:

- La Délégation générale à la Francophonie passe 65,5 milliards FCfa de gré à gré et maquille ses comptes. Un chapiteau acheté à 406 millions FCfa introuvable, Richard Attias enrichi sans cause.

- L'APROSI est partie pour battre des records: l'ancien DG se "prête" 274 millions F CFA et se tape trois (3) villas de fonction en plus d'une indemnité de logement.

- 78 employés fantômes au ministère de la Culture , 47 millions FCfa pour des études fictives au ministère de l'Enseignement supérieur, des millions puisés du Fonds d'aide aux artistes, pour arroser un organe de presse.

- L'ARTP offre en toute illégalité, 8 milliards de FCfa à Expresso

- FERA "donne" 3,3 milliards FCfa pour des "appuis institutionnels"

ANSRA: 891,208 millions FCfa dépensés sans justificatifs.