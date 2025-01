L’Europe commence à ressentir les effets de la raffinerie de pétrole de Dangote

Les experts de l’époque avaient révélé que la raffinerie de Dangote pourrait mettre fin à un commerce d’essence entre l’Europe et l’Afrique qui dure depuis des décennies et qui est évalué à 17 milliards de dollars par an.





En avril, Bloomberg a classé la raffinerie Dangote au-dessus des dix plus grandes raffineries de pétrole disséminées à travers l’Europe.

La raffinerie Dangote, d’une valeur de 20,5 milliards de dollars et appartenant à l’homme le plus riche d’Afrique, est capable de traiter 650 000 barils par jour.

En outre, la raffinerie, qui a finalement commencé sa production en janvier après des années de retard, surpasse la plus grande raffinerie d’Europe, la raffinerie de Pernis, avec une capacité installée de 404 000 barils par jour (mbpd).

De plus, l’usine Dangote surpasse la raffinerie ISAB de GOI Energy en Italie, qui a une capacité de raffinage de 360 000 mbpd.







