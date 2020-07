« L’EUROPE SE REFUSE À RETENIR LES BONNES LEÇONS DE L’HISTOIRE »

Il fallait du courage pour instaurer l’état d’urgence et le couvre-feu. Dans un Sénégal où toute décision de restriction des libertés est suspecte, le pari était risqué. Fermer les mosquées et les églises, les écoles et les universités, les bureaux et les champs, les usines et les marchés, les hôtels et les restaurants, les loisirs et les villégiatures, les villes et les villages, les ports et les aéroports, les frontières et les corridors... Enfermer tout ce beau monde dans les maisons : immeubles, cases et terrasses. Il fallait le faire ! L’Etat sénégalais n’avait pas le choix. Ici comme ailleurs, toute attitude de faiblesse était coupable. Car irresponsable. Mais il fallait aussi du courage pour lever toutes ces mesures. Entre le virus qui tue et la crise qui tue, la marge de manœuvre est étroite. Entre la peste et le choléra, ne surtout pas s’abstenir. Ne rien faire c’est déjà un crime. Le bon choix consiste plutôt à combattre les deux.