L’ENGAGEMENT PRIS PAR LE PREMIER MINISTRE AMADOU BA

« La modernisation et l’amélioration de la performance de l’Administration sénégalaise constituent le premier facteur de consolidation de l’État républicain », a déclaré le Premier ministre, Amadou BA. Ce dernier a fait sa Déclaration de politique générale (Dpg), face aux députés, ce matin, annonçant que « le Gouvernement va continuer l’effort de modernisation de notre Administration pour en faire une véritable Administration de développement, une Administration au service du développement. »



Pour ce faire, le chef du gouvernement croit « profondément » aux femmes et aux hommes, qui travaillent au sein de cette Administration. Reconnaissant leur « sens élevé du service public », et « convaincu par leur aptitude à s’organiser, à réfléchir et à proposer des solutions pragmatiques à partir de leur expérience du terrain », Amadou BA s’est engagé à faire « en sorte que (ces derniers) soient une véritable force d’action. « Nous le savons tous, notre Administration a toujours constitué le socle de notre unité nationale, le gardien de notre stabilité et le régulateur de nos transitions politiques. Elle soutient de façon indéfectible la mise en œuvre de nos politiques publiques. Elle contribue aussi à maintenir notre nation au rang de démocratie majeure et apaisée, a-t-il développé. Par ailleurs, l’amélioration continue des conditions de travail des agents est une exigence pour permettre la délivrance de services adéquats aux usagers. L’Administration sera renforcée aussi bien dans ses moyens que dans son organisation. J’en prends l’engagement devant la représentation nationale, car j’entends, depuis le plus profond de nos territoires, une demande pressante de transformation du secteur public. »



Il promet que « le Gouvernement ira encore plus loin » et « cela passera principalement par la poursuite des efforts de formation et de renforcement des capacités, la promotion de l’éthique et de la déontologie, le dialogue et la collaboration permanente avec les partenaires sociaux mais également la dématérialisation des procédures administratives. »



À ce propos, le Programme d’appui à la modernisation de l’Administration sera renforcé pour permettre une plus grande efficacité de l’action gouvernementale, a-t-il annoncé, soulignant que « de nos jours, plus que par le passé, la communication est la pierre angulaire des relations entre l’État et les citoyens. » Aussi, « l’efficacité du lien qui les unit repose sur la compréhension mutuelle. »

Amadou BA de poursuivre : « L’Administration doit être l’oreille d’un État à l’écoute de son peuple et surtout l’artisan des réponses aux besoins exprimés par les citoyens et les usagers. Pour cela, la communication gouvernementale et administrative va miser sur une approche pédagogique moderne, à travers l’accessibilité et la diversification des canaux de communication, grâce notamment aux opportunités que nous offrent le numérique et les réseaux sociaux ».