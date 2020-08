L’ACTEUR PRINCIPAL DE BLACK PANTHER DÉCÉDÉ DES SUITES D’UN CANCER

Chadwick Boseman, 43 ans, avait incarné le premier super-héros noir doté d’un film Marvel pour lui seul.











L’Américain Chadwick Boseman, acteur principal du film de super-héros « Black Panther » qui avait connu un énorme succès planétaire en 2018, est décédé d’un cancer du côlon, a annoncé vendredi sa famille.



« Incarner King T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière », dit un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux. « Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille », ajoute le texte.



Premier super-héros noir des studios Marvel

Chadwick Boseman, 43 ans, avait incarné le premier super-héros noir des studios Marvel.



Réalisé par Ryan Coogler, « Black Panther » avait rassemblé, outre Boseman, un casting d’acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l’oscarisée Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficié d’un budget de production et de promotion faramineux.



Nominé pour l’Oscar du meilleur film

Adaptation des aventures du premier super-héros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat mené par le roi T’Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l’univers Marvel.