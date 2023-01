L’ACTE POSÉ PAR LE PM POUR FAIRE BAISSER LA TENSION

La rencontre entre le Premier ministre Amadou Ba et les leaders de la société civile s’est terminée hier par l’engagement du gouvernement à donner des suites judiciaires au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid. Il y a eu aussi quelques échanges entre Ismaila Madior Fall et Elimane Kane de l’Ong Legs ou encore la question de la libération de Pape Alé Niang posée sur la table par Alioune Tine et Cie.











Au menu des pourparlers tenus hier entre le gouvernement et la société civile : les informations judiciaires recommandées par la Cour des comptes sur les détournements présumés du fonds Force Covid-19. Entouré du ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, du porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, du ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba ou encore de la ministre de l’Economie, Oulimata Sarr, le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs quant à la l’intention du Président Macky Sall sur cette affaire. « Selon Amadou Ba, si le gouvernement n’a pas pu agir vite, c’est parce que la Cour des comptes n’a saisi le ministre de la Justice que le jeudi dernier. Cependant, toutes les recommandations qu’elle a formulées seront respectées. Quant au ministre de la Justice, il nous a clairement dit que le Président Macky Sall ne protègera personne parmi ceux qui sont épinglées par le rapport. Toutes les recommandations formulées par la Cour des comptes feront l’objet de traitement. Celles d’ordre administratif seront traitées et celles d’ordre judiciaire le seront aussi », a rapporté Alioune Tine au sortir de la rencontre.



Le fondateur d’Afrika-Jom Center dit avoir également posé sur la table la question relative à la détention du journaliste Pape Alé Niang. « Il y a aussi une dizaine de détenus politiques dans les prisons. Nous avons demandé au gouvernement de libérer tout le monde. Sur ce point, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a réaffirmé sa volonté d’apaiser le climat politique actuel. D’ailleurs, pour conforter cette idée, Amadou Ba a dit compter sur le soutien de la société civile », a confié M. Tine. Autre acteur de la société civile au cœur de la rencontre, Babacar Ba, du Forum du justiciable, s’est dit optimiste quant aux engagements pris par le gouvernement. « C’est une démarche vraiment inclusive sur une question d’intérêt national. Et c’est tout ce qu’on attendait du Premier ministre dans ce cas précis. Mieux, il nous a garanti que la société civile sera informée de l’évolution du dossier à chaque étape. Ils nous ont également promis la mise en place d’un cadre de concertation périodique sur la situation », a relaté M. Ba.



Elimane Kane à IMF : « Vous avez tenté de discréditer la Cour des comptes »

D’autres sources rapportent qu’à son tour de parole, Elimane Kane de l’Ong Legs Africa a manifesté son indignation après la dernière sortie du ministre de la Justice sur le rapport de la Cour des comptes. Ainsi a-t- il reproché à Ismaïla Madior Fall d’avoir « tenté de discréditer la Cour des comptes ». Le Garde des Sceaux de renvoyer la balle à la presse qui, d’après lui, aurait déformé ses propos sur la question. « Ce n’est pas le cas. J’ai voulu expliquer la procédure en tant que telle. Ce que j’ai voulu dire c’est qu’il ne revient pas à la Cour des comptes d’engager des poursuites judiciaires. Dans la loi organique qui la régit, il est question pour la Cour de transmettre son rapport au ministre de la Justice. C’est ce dernier qui est habilité à saisir le procureur s’il y a nécessité de le faire », a rétorqué Ismaila Madior face à son interlocuteur.