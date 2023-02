Kopar Express : Un actionnaire arrêté !

Un des actionnaires de Kopar Express a été arrêté hier lundi. Ce, dans le cadre de l’affaire Hannibal Djim.



Dans l’affaire Mouhamed Samba Djim, alias Hannibal Djim, la Sûreté urbaine (Su) de Dakar visait aussi Kopar Express. Le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Hannibal Djim, Kopar Express et X pour complot contre l'autorité de l'Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d'activités nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. Hier lundi, renseigne Libération, un des actionnaires de Kopar Express a été régulière convoqué et entendu en présence de son conseil. Seydou Ba puisque c'est de lui dont il s'agit a été par la suite placé en garde à vue. Ce dernier détient 25 parts dans le capital de la société.