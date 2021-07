Kolda : Plus de 7000 candidats démarrent l'entrée en sixième et le CFEE ce mardi

Quelque 7490 candidats dont 3914 filles vont démarrer ce mardi les épreuves de l’examen de l’entrée en sixième et du du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) dans la circonscription de l’inspection départementale et de l’éducation (IEF) de Kolda (Sud).



« Cette année nous avons enregistré 7490 candidats dont 3914 filles, soit un taux pour les filles de 52 pour cent, et nous avons pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de l’examen », a rassuré Birame Tine, inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Kolda, dans un entretien accordé à l’APS.



Rappelant le contexte de la saison des pluies qui coïncide avec la tenue des examens, l’IEF annonce également que des dispositions sont prises pour mettre les élèves et les enseignants dans des conditions de travail sans entrave.



« Nous avons également prévu des mesures alternatives en cas de pluie et de centres inondés pour mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions de travail et à l’abri », a indiqué M Tine.



Sur le plan sanitaire, notamment dans un contexte de Covid 19, les autorités éducatives du département de Kolda ont donné des directives aux différents chefs de centre en leur demandant de veiller et faire appliquer le respect de la distanciation, le port de masque, le lavage des mains et la limitation des effectifs à 25 élèves par classe au maximum.



Du coté des enseignants, ils sont au total 849 membres de commissions répartis dans 55 centres d’examen dans le département de Kolda.