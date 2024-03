Kolda: Le télescopage entre Amadou Ba et le tandem Sonko-Diomaye évité

A une semaine -jour pour jour- du scrutin présidentiel tant attendu (le dimanche 24 mars), les candidats en lice accélèrent le rythme de leur campagne dans cette dernière ligne droite. Dans le Sud où se trouvent présentement les trois potentiels favoris, Amadou Ba, Khalifa Sall et Bassirou Diomaye Faye appuyé par son mentor Ousmane Sonko, des télescopages lourds de danger étaient à craindre ce dimanche.

L'ancien Premier ministre et l'ex maire de Dakar se sont croisés dimanche après-midi et ont échangé des civilités à travers une chaleureuse accolade. Mais le télescopage que tout le monde craignait est celui entre Amadou Ba et ses anciens collègues-adversaires à la Direction des impôts et des domaines, Diomaye Faye et Sonko. Pour éviter que leurs équipes de campagne ne se croisent, la coalition Diomaye Président, qui devait se rendre à Kolda à 18 heures après l'étape de Sédhiou, a changé de programme à la dernière minute et a décidé d'aller à Goudomp avant de revenir à Ziguinchor pour y passer la nuit.

Livrant des explications aux journalistes déroutés par ce changement de dernière minute, l'équipe de communication de la coalition Diomaye Président a évoqué des raisons de sécurité routière. « Les chauffeurs sont en poste depuis 10h et ils n’ont pas beaucoup dormi la veille. À Kolda, c’est une marée humaine qui nous y attendait mais il faut penser au bien-être de l’équipe…sécurité. Sûreté», justifie l'attaché de presse.

De leur côté, Amadou Ba et son équipe n'ont pas passé la nuit à Kolda tel que prévu. L'ancien Premier ministre a préféré écourter son séjour dans le Fouladou pour se rendre à Sédhiou.

Les deux camps rivaux se sont donc évités.