Khalifa Sall et Karim Wade leur combat n’aura finalement rien obtenu

Il n’y aura pas eu finalement de surprise comme attendu. Karim Wade et Khalifa Sall ont eu la confirmation définitive de leur élimination de la course à la présidentielle.



Malgré leur volonté de faire partie du groupe des candidats qui vont faire face à Macky Sall, l’ancien maire de Dakar et le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade sont aujourd’hui carrément mis hors de course.



Pour certains, ce n’est point une surprise et pour d’autres, c’est la preuve que Macky Sall va organiser la présidentielle comme il l’avait souhaité au début du jeu. Ainsi, pour certains observateurs, la démocratie sénégalaise vient de subir un coup de machette qui n’honore pas le Sénégal.



Quoi qu’il en soit, les candidats qui vont faire face à Macky Sall sont aujourd’hui définitivement connus et les deux qui étaient considérés comme ces potentiels adversaires ne participeront pas à la présidentielle de février 2019, nous voulons nommer Khalifa Sall et Karim Wade.