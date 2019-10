Khalifa Sall: FDS salue la libération d’un « otage par son ravisseur, Macky »

« Après presque trois années d’otage à la maison d’arrêt de Rebeuss, Khalifa Ababacar Sall a finalement été libéré par son ravisseur, Macky Sall », lit-on dans un communiqué des FDS.



Pour eux, « la libération de Khalifa Ababacar Sall est une bonne nouvelle pour notre démocratie ».

Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) se réjouit fortement de cette mesure qui sonne comme une victoire pour tous les démocrates qui ont élevé la voix ou posé des actes pour dénoncer le caractère arbitraire de sa détention. « L’ère des prisonniers politiques doit être révolue au Sénégal »,poursuit la note.



Par ailleurs, FDS exhorte les forces politiques et sociales à maintenir la mobilisation pour contraindre Macky Sall à cesser d’utiliser notre justice comme un instrument pour tenter de freiner des ambitions politiques.



FDS: la révolution en marche



En application d’une des résolutions de son congrès constitutif tenu en avril 2018 au Théâtre national Daniel Sorano, FDS vient d’acquérir un siège national sur la VDN 3. Les locaux comprenant une salle de conférence et des salles de commissions seront inaugurés prochainement. La cérémonie d’inauguration sera aussi l’occasion pour FDS de présenter son nouveau logo et de lancer, officiellement, la vente des cartes de membre.