Khadim Ndiaye, gardien de l'équipe nationale du Sénégal:"sans courage, le talent n’est rien"

Né le 30 novembre 1984, à Dakar, il fait partie des joueurs les plus appréciés des Sénégalais, et pourtant peu d’informations filtrent sur lui hormis ses prestations en sélection et en club (Horoya AC). Le garçon est discret, intelligent mais aussi humoriste. Jusqu’à présent il a toujours su éviter toutes les polémiques. Un état d’esprit qui lui a été inculqué depuis la Linguère de Saint-Louis club qui l’a lancé. A 33 ans, il est l’un des plus anciens de l’équipe nationale avec qui il a eu 23 sélections dont sa première remonte en 2010. Depuis lors, il enchaîne les convocations. Avec le Sénégal, Khadim Ndiaye a participé à deux Coupes d’Afrique, 2012 et 2017.