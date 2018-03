Khadim Ndiaye: « Je ne suis pas sûr de participer au mondial»

« Je ne fais pas attention à ce que racontent les gens. De toutes les façons, je ne suis pas titulaire indiscutable. J’ai remplacé le titulaire par circonstance et ces échéances là sont terminées. Je ne suis même pas sûr de participer à la Coupe du monde parce que le dernier mot ne m’appartient pas », a-t-il affirmé. « Il va falloir que je me batte pour avoir la chance de faire partie de la sélection d’abord et mettre les atouts de mon côté », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : « Maintenant, si le coach porte son choix sur moi, je me battrai pour aider au mieux l’équipe nationale. Par contre, s’il choisit quelqu’un d’autre, je serai derrière lui et je l’encouragerai comme j’ai l’habitude de le faire », a-t-il conclu.