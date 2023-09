Keur Massar: Des nervis armés sèment la terreur, les habitants accusent deux promoteurs privés

Les habitants du quartier de la cité des enseignants de Tivaouane peulh dans le département de keur massar vivent dans la psychose. Pour cause, des hommes armés agressent les résidents. Selon ces habitants, cités par la RFM? “ces malfaiteurs sont recrutés par Mousso Dia et Mama Dia, deux promoteurs privés qui veulent de force s’accaparer 65 parcelles dans la cité”. Chose que les populations ont refusé.

«Les promoteurs privés s’appellent Mama Dia et Mousso Dia. Ils ont recruté une trentaine de jeunes pour attaquer les habitants de la Cité des Enseignants qui se sont opposés pour préserver leur terres. Ces nervis sont venus samedi dernier vers 16 heures avec des pierres, des barres de fer, des couteaux, des armes à feu et des coupe-coupes pour attaquer les habitants de la Cité des Enseignants. Maintenant nous alertons les autorités étatiques pour que le promoteur Mama Dia nous laisse en paix. Nous n’allons plus accepter leur présence ici dans notre cité. Ils ne sont pas domiciliés ici. Il viennent juste pour vendre des terrains et si on s’oppose ils recrutent des nervis pour attaquer les habitants. Il faut que les autorités interviennent dans cette affaire », raconte Aliou Gningue,un des habitants de la cité sur Rfm.