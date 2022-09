Kalidou Koulibaly : «Je me suis remis en question»

Kalidou Koulibaly connaît un début de saison compliqué à Chelsea qu’il a rejoint cet été en provenance de Naples, en Italie. Après quelques matches comme titulaire, le défenseur sénégalais a été relégué sur le banc des remplaçants. Et pour ne pas arranger les choses, le coach qui l’a fait venir à Londres, Thomas Tuchel, a été limogé et remplacé par Graham Potter, l’ancien coach de Brighton. «C’est le football, rien n’est acquis», a philosophé le capitaine des Lions dans un entretien paru ce vendredi dans Le Quotidien.



Kalidou Koulibaly assure avoir tiré les enseignements de sa situation et entend remonter la pente au plus vite. «Je me suis remis en question, jure-t-il. J’aurais pu rester à Naples, être tranquille là-bas. Je voulais un nouveau défi et je suis content de cela. Maintenant, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de joueurs qui arrivent dans un club et qui sont directement décisifs. Je pense que c’est normal qu’il y ait un temps d’adaptation.»



L’ancien capitaine de Naples ajoute : «Cela fait huit ans que j’étais en Italie, j’arrive en Angleterre, là où je dois très rapidement apprendre tout. C’est normal qu’il y ait un temps d’adaptation. Je suis vraiment motivé. Je veux montrer à tout le monde que je suis un bon défenseur. Et ça c’est sur le terrain. Je pense que ça va bien se passer. (…) Quand je serai à 100%, il n’y aura pas de problème, je rejouerai InchAllah.»