KALIPHONE JUGÉ CE LUNDI MATIN

Placé sous mandat de dépôt jeudi dernier pour coups et blessures volontaires, Kaliphone Sall sera jugé ce lundi matin. Et à moins d’un renvoi, l’ancien insulteur public fera face à son accusatrice Adja Thiaré Diaw qui l’accuse de viol. Le Pv de la gendarmerie a écarté la thèse de viol et son accusatrice a crié au scandale après sa libération. Mais surprise, le procureur de la République a tenu à voir plus clair sur les coups et blessures contre la fille.









3 octobre 2022