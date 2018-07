Sport

Juventus Turin : son choix, les Madrilènes, le Ballon d'Or... Les premiers mots de Cristiano Ronaldo

Présenté ce lundi à la presse italienne, Cristiano Ronaldo n'a pas ménagé le Real Madrid. C'est clair, l'attaquant portugais a tourné la page et se voit déjà cartonner sous le maillot de la Juventus Turin. Extraits.





«Une décision facile»



Compte tenu de la puissance de la Juventus, l'une des meilleures équipes au monde, tous mes amis m'ont dit que je pourrais jouer là-bas. Donc cela a été une décision facile. C'est un pas très important dans ma carrière. Je rejoins un grand club, un grand entraîneur, un grand président… (…) A mon âge, les joueurs vont souvent en Chine ou au Qatar. C'est pour ça que je suis content de rejoindre un si grand club.



Ronaldo a tourné la page



Je ne crois pas que les Madrilènes soient en train de pleurer. Mon histoire au Real a été magnifique. C'est une nouvelle étape de ma vie et la précédente est terminée. Je suis heureux, j'ai envie de jouer, je suis motivé, concentré et je veux montrer aux Italiens que je suis un top joueur. (...) J'ai marqué l'histoire à Manchester United, au Real Madrid et je veux le faire ici.



Du Real Madrid à la Juventus Turin, une régression ?



Je ne dirai pas qu'il s'agit d'un pas en arrière, je vais toujours vers l'avant. C'est une équipe faite pour gagner, elle a remporté les sept derniers championnats, elle a joué deux finales de la Ligue des Champions ces dernières années... J'espère amener la Juventus à un niveau supérieur.



D'autres propositions cet été ?



Je n'ai reçu aucune offre de la part d'autres équipes. C'était la seule. Naples et l'entraîneur Carlo Ancelotti ? Je ne lui ai pas parlé. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais j'ai ma vie et il a la sienne. Quand on se rencontrera, on voudra tous les deux gagner. C'est une personne que je garde dans mon coeur, il m'a beaucoup aidé.



Le niveau de la Serie A



C'est un championnat difficile, très tactique. Rien n'a jamais été facile dans ma carrière. J'aime sortir de ma zone de confort. J'ai confiance en moi, en mes coéquipiers et au club.



L'ovation du Juventus Stadium et l'accueil des supporters



Cela a été un moment spécial et spectaculaire pour moi. Un accueil incroyable. Je remercie tout le monde, ceux qui étaient au stade, au centre d'entraînement, à l'aéroport. Tout le monde. Je donnerai ma réponse sur le terrain.



Le Ballon d'Or



Je n'ai jamais pensé à gagner deux ou trois Ballons d'Or, encore moins cinq. Je n'y pense pas actuellement. Bien sûr, je veux toujours gagner et être le meilleur, mais on ne sait jamais... Si on gagne, j'aurai des chances. Cela ne m'empêche pas de dormir.



Après Lionel Messi, quel nouveau rival ?



Je ne me suis jamais comparé à d'autres joueurs. Bien sûr, on tentera de gagner tous les matchs, c'est notre grand défi, un grand objectif. Vous aimez cette rivalité avec Messi, mais chacun défend ses couleurs.



La confiance du Portugais



J'aime regarder le présent, je suis jeune, j'aime le football, les défis... Ma carrière a été formidable, je ne pensais pas arriver jusqu'ici. Je suis très bien préparé. Je suis serein et confiant, je pense que tout va bien se passer. Mes débuts à la Juve ? Je n'ai pas encore parlé avec l'entraîneur. Je commencerai à m'entraîner le 30 juillet et je veux jouer la 1ère journée de Serie A.

