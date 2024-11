Justice :Justice : «Samuel Sarr cherche une solution pour éviter la prison» «Samuel Sarr cherche une solution pour éviter la prison»

Samuel Sarr a fait l’objet de deux retour de parquet. Son face-à-face avec le juge du deuxième cabinet, chargé de son dossier, a été une nouvelle fois reporté ce mercredi 27 novembre. Le directeur général de West african energy (Wae) pourrait être finalement auditionné par le magistrat instructeur ce jeudi 28.



Selon Les Échos, les deux retour de parquet de l’ancien ministre de l’Énergie ont une explication. «Samuel Sarr veut éviter la prison et il est à la recherche d’une solution. Il a eu l’accord du juge qui a renvoyé la première audition à aujourd’hui [jeudi]», souffle le journal.



Le quotidien d’information ne précise pas la nature de la solution en question. «Il faut dire qu’un emprisonnement de l’ancien ministre de l’Énergie pourrait plomber la réalisation du projet de la centrale à gaz, qui est exécuté à environ 98% selon notre source», s’est contenté d’embrayer Les Échos.



Samuel Sarr a été arrêté il y a près d’une semaine à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Il rentrait d’un séjour à Dubaï. Il est poursuivi pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs Cfa. Certaines informations font état de 2 milliards. L’auteur de la plainte est Moustapha Ndiaye, l’un des associés de Samuel Sarr dans le cadre du projet Wae.



En riposte, ce dernier a saisi la justice à son tour contre son accusateur. Il le poursuit pour faux et usage de faux en écritures privées et usurpation de fonction, lui reprochant de l’avoir attaqué en justice sous la casquette de président du Conseil d’administration de Wae alors qu’il ne le serait plus depuis février dernier.