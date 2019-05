Jules Bocandé, 7ans déjà

De ses capacités techniques supérieures à la moyenne, Bocande présageait déjà un avenir radieux dés ses débuts à 17 ans avec le Casasport. A 20 ans, il remporte la Coupe du Sénégal contre le Grand Asc Jaraaf mais un an plus tard il est banni à vie par la fédération Sénégalaise après un croche pied à un arbitre lors d'un match du casa contre la Jeanne D'Arc.(il a été amnistié après). Et c'est cette décision qui l'exile en Europe où il dépose ses valises en Belgique en signant dans un Club de 3e Division. Il enfile but sur but et attise la convoitise de club plus huppés comme le Fc Seraing qui l'enrôle. Il réalise deux grandes saisons en Wallonie séduisant ainsi le Fc Metz qui le recrute pour ses débuts en France. Avec le Fc Metz sa carrière prend une autre dimension car en plus de son sens du butteur inné en lui, ''Boc'' a martyrisé les défenseurs de la Ligue 1 Française avec sa détente, ses retournés acrobatiques et ses frappe de Molosse terminant ainsi meilleur buteur de la Ligue1 avec 23 buts en 1986. En 70 matchs disputés avec le maillot Grenat, Essamaye a marqué 36 buts . Et son match référence avec le club de la moselle reste la large victoire (4-1) pour le Fc Metz au Camp Nou, où il a étalé toute sa classe et sa Grinta.Après la Lorraine, il rejoint le PSG puis l'OGC Nice avant le RC Lens pour améliorer ses stats. En 9 saisons de ligue 1 "Boc" a inscrit 70 buts en 223 match et termine sa carrière de Footballeur en Belgique à Alost. En Équipe Nationale, Bocande délivre tout un pays grâce à son triplé contre le Zimbabwe et qualifie le Sénégal pour la Coupe d'Afrique de 1986 au Caire (Egypte) après 18 années sans la moindre compétition continental. Caire est un mauvais souvenir pour les Lions de la Téranga avec une élimination dés le premier tour. Mais Bocande a su revenir fort avec l'équipe Nationale par une demi-finale en 1990 et en 1/4 de finale en 1992. En 73 sélections il a marqué 20 buts. Aprés avoir raccroché les crampons, Jules François Bocande a continué de nourrir sa passion Football sur les bancs de touches. Il devient entraineur du Senegal et amène l'équipe nationale jusqu'en 1/4 de finale de la Can 1994. il est par la suite devenu coach adjoint de Bruno Metsu avec qui il mènera la génération 2002 jusqu'en 1/4 de finale de la Coupe du Monde.