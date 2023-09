Journée tragique au Burkina : 53 éléments de l'armée tués dans le nord !

Le Burkina a engagé un combat sans merci contre les terroristes. Malheureusement, ce mardi, cinquante-trois (53) combattants dont dix-sept (17) militaires et trente-six (36) volontaires ont malheureusement péri dans un accrochage dans le nord.



L’armée malienne a perdu plusieurs hommes ce mardi, dans sa lutte contre les éléments terroristes. Le 12ème Régiment d’Infanterie Commando qui a été déployé à Koumbri, a essuyé des tirs pendant la phase de contrôle.



«Malheureusement, cinquante-trois (53) combattants dont dix-sept (17) militaires et trente-six (36) VDP ont perdu la vie au cours des combats. On enregistre aussi une trentaine de blessés qui ont été évacués et pris en charge», informe l’armée burkinabé.



Les opérations de riposte immédiatement déclenchées et appuyées par plusieurs vecteurs aériens, ont permis également de neutraliser plusieurs assaillants en déroute et de détruire leur matériel de combat, dit-elle.