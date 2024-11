Journée mondiale sans tabac 2025 : L’OMS met à nu les stratégies de l’industrie du tabac

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé le thème de la campagne pour la Journée mondiale sans tabac (JMST) 2025. Selon l'OMS, « Dévoiler l'attrait : exposer les tactiques de l'industrie du tabac et des produits nicotiniques » mettra à nu les stratégies utilisées par les industries du tabac et de la nicotine pour rendre leurs produits nocifs plus attrayants.

S’agissant du choix du thème, l’Organisation mondiale de la santé affirme que l’un des principaux défis de santé publique aujourd’hui réside dans l’attractivité des produits du tabac, de la nicotine et des produits connexes, en particulier auprès des jeunes publics. « L’industrie s’efforce constamment de trouver des moyens pour rendre ces produits séduisants, notamment en ajoutant des arômes et autres substances modifiant leur odeur, leur goût ou leur apparence. Ces additifs visent à masquer l’aspect irritant du tabac, augmentant ainsi sa palatabilité, surtout chez les jeunes ».

Sur les tactiques utilisées, l’OMS parle d’un marketing glamourisé avec des designs élégants, des couleurs attrayantes et des arômes séduisants qui sont stratégiquement utilisés pour attirer un public plus jeune, notamment via les canaux numériques. Il y a aussi des designs trompeurs.