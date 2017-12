Flash actualité - Dernière minute

Jérusalem : Baye Mamoune Niass entame une marche de Kaolack à Dakar pour protester contre la décision de Donald Trump

Le guide religieux Serigne Ibrahima Niass dit Baye Mamoune a entamé une marche qui part du village de Kossi (Kaolack) jusqu’ à l’ambassade de la Palestine à Dakar pour protester contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d’Israël.



Accompagné depuis Kossi, son village de retraite spirituelle, par quelques-uns de ses fidèles, Baye Mamoune Niass a fait une escale à Fatick, après l’étape de Kaolack.



’’A travers cette marche je cherche à manifester ma colère, la colère de la Oumah islamique contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël’’, a-t-il expliqué au cours de sa rencontre avec la presse.



’’Après Fatick nous allons continuer notre marche vers Dakar plus précisément à l’ambassade de Palestine à Dakar, étape ultime de notre itinéraire’’, a ajouté le guide religieux tout de blanc vêtu.



’’Donald Trump a, par cette décision, attaqué la Oumah islamique. Nous l’invitons à revenir le plus rapidement possible sur cette décision’’, a encore souligné le fils aîné du défunt parte-parole de la communauté Niassène de Kaolack, Serigne Mamoune Niass.



