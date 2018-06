Japon vs Sénégal(CM 2018): 90 minutes pour une place en 8 èmes (Sud quotidien)

Battre le Japon et composter son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football Russie 2018. C’est le nouveau défi des Lions du Sénégal qui affrontent demain, dimanche 24 juin, les Samouraïs Bleus. A priori, un tel challenge est loin d’être une chimère pour les poulains d’Aliou Cissé qui ont déjà réussi une belle entrée en la matière, mardi dernier, en s’imposant devant la Pologne de Robert Lewandowski au stade Spartak de Moscou. Mais attention, la sélection nipponne a aussi réussi la même performance devant la Colombie (2-1) et sa constellation de stars, à l’instar de Falcao, James Rodriguez et autre Juan Cuadrado.



Rugissez à nouveau ! C’est ce que les supporters du Sénégal demandent aux Lions qui affrontent demain dimanche 24 juin, au stade Arena d’Ekaterinbourg les Samouraïs Bleus du Japon. Une victoire et rien d’autre pour composter le premier ticket africain en 8èmes de finale de la Coupe du monde Russie 2018, dans ce groupe. Les poulains d’Aliou Cissé qui sont arrivés hier, vendredi 22 juin, dans la ville d’Ekaterinbourg en sont conscients. «Gagner le premier match est important. Mais ça reste une victoire. Donc trois points. Pas plus. Il faut continuer le job», plaide Kalidou Koulibaly, la tour de contrôle de la défense sénégalaise. Avec Salif Sané, ils ont d’ailleurs réussi à faire oublier l’aboyeur, Kara Mbodji, jugé court physiquement après sa longue blessure mais qui est toujours prêt à défendre les couleurs de la nation. Le Sénégal de mardi dernier fait peur à cause de la discipline tactique dont les joueurs ont fait montre. Ce, dans tous les compartiments du jeu. Sauf, peut-être à la pointe de l’attaque. Mais, le Sénégal a démontré qu’il pouvait jouer et gagner sans un numéro 9 nominal. Un attaquant de pointe. Si les Lions ont été impressionnants en défense, ils l’ont été encore plus au niveau du milieu de terrain. Avec la surprise du chef que fut Alfred Ndiaye.



MAIS LA POLOGNE N’EST PAS LE JAPON



Les Sénégalais ont savouré la victoire d’entrée de leur équipe contre la Pologne. Les Lions aussi. Idem pour le staff technique. Mais, Aliou Cissé a repris le boulot dès le lendemain par une séance d’entraînement avec les remplaçants (entrés en jeu ou pas). Dans l’humilité de son discours, joueurs et membres du staff technique ont refusé de s’enflammer trop vite. Me Augustin Senghor a embouché la même trompette. «L’objectif n’est pas de gagner notre match d’ouverture. Nous voulons aller le plus loin possible.», a déclaré le président de la Fédé- ration sénégalaise de football.



Ce qui confirme la sortie de Pape Alioune Ndiaye (PAN) : «chaque match est une finale pour nous». Chaque match a donc sa vérité et demain, ce sera face au Japon dont le style de jeu est diamétralement opposé à celui de la Pologne. Voilà pourquoi, d’ailleurs, le Sénégal a su trouver un bon sparring-partner avec la Corée du Sud (battue 2-0) en match amical. Le pays du Soleil Levant a fait de même. Pour bien se préparer contre les Lions, les Samouraïs ont livré deux rencontres amicales. D’abord contre le Ghana (vainqueur 2-0) et face au Mali (1-1). Ce qu’il faut retenir, ce n’est ni la défaite, encore moins la victoire ou le match nul, mais plutôt ce qu’il faut rectifier avant d’entrer en compétition. Au total, le Japon a livré cinq matches amicaux pour préparer son Mondial contre quatre pour le Sénégal.



Les «Espions» d’Aliou Cissé ont supervisé quatre fois les Samouraïs et ont déjà fait remonter l’information. Toutefois, il faut quand même relever que les «Lions» ont souvent eu des difficultés à livrer des matches de haut niveau face à des joueurs de petit gabarit, comme c’est le cas avec les Japonais. Reste à savoir si cette fois, ils vont réussir à renverser la tendance. D’autant que les Samouraïs Bleus ont souvent réussi aux Lions. Même si c’est en match amical.