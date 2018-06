Echos du tribunal

JUSTICE: Les organisations des droits de l'homme exigent une enquête sur l'Imam Ndao

SENXIBAR- Les organisations des droits de l'Homme réclament une enquête sur les conditions de détention de l'Imam Alioune Ndao, jugé pour terrorisme. Dans un communiqué conjoint parvenu à Seneweb, la Raddho, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty International section Sénégal veulent en savoir plus sur les "actes de torture, traitements inhumains, cruels et dégradants" qu'il aurait subi en détention.





AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre