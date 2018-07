Flash actualité - Dernière minute

JUSTICE: Le promoteur Aziz Ndiaye toujours en garde-à-vue

SENXIBAR- C’est à croire que le ciel est train de tomber sur Aziz Ndiaye, promoteur de «Aziz business company» (ABC). En effet, alors que son avenir est incertain dans l’affaire présumée d’association de malfaiteurs et tromperie sur la nature, l’origine et la qualité d’un produit alimentaire qui le retient dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Colobane depuis mardi, un autre dossier dans lequel il est impliqué en même temps que son père Allé Ndiaye et son frère Massata Ndiaye, a été évoqué hier, à la barre du tribunal correctionnel, avant d’être renvoyé au 26 juillet prochain. Dans cette affaire, les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, recel de riz et complicité rapporte le quotidien l'AS. Pour rappel, dans cette affaire, le transporteur malien Abdou Konté a été chargé de convoyer du riz d’une valeur de cent millions Fcfa pour le compte d’un commerçant malien, Mamadou Kébé. Seulement, le chargement s’est retrouvé dans les entrepôts de «Aziz business Company» acheté par Massata Ndiaye. Celui-ci, à l’enquête, avait reconnu avoir acquis 84 tonnes de riz au prix de 21 millions. Une transaction jugée «licite» par son père Allé Ndiaye, tandis que l’ancien promoteur de lutte dit ignorer que du riz était stocké dans ses entrepôts.

AAD Senxibar

