JUSTICE: La CREI accorde un non-lieu à Aïda Ndiongue

La Crei a accordé un non-lieu à l'ex-sénatrice libérale Aïda Ndiongue, qui était poursuivie pour "corruption et enrichissement illicite". L'information a été donnée par son avocat, Me Seydou Diagne. Qui ajoute que les biens saisis de l'ex-maire des Hlm "lui ont été restitués".



Aïda Ndiongue, qui sort ainsi victorieuse d'une procédure qui a duré plusieurs années, va-t-elle réclamer réparation. "Nous ne demandons pas d'indemnités. Nous ne demandons aucune sorte d'indemnité à qui que ce soit, a martelé Me Diagne dans un entretien téléphonique avec Seneweb. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous- je parle en son nom- de remercier les Sénégalais et les Sénégalaises qui nous ont soutenus. Mais également de préciser que Mme Ndiongue n'a aucun ressentiment ni aucune rancœur contre qui que ce soit, qu'elle soit une personne publique ou une personne privée."

