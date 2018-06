Echos du tribunal

JUSTICE: Khalifa SALL et CIE devant la Cour d’Appel aujourd’hui

SENXIBAR- Après une longue pause, le député-maire de Dakar et ses codétenus vont reprendre le chemin du tribunal rapporte le quotidien l'AS. Condamnés, le 30 mai dernier, à une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans avec son Daf Mbaye Touré en première instance, ils avaient interjeté appel en même temps que le procureur de la République. En effet, Khalifa Sall et Cie vont comparaitre à nouveau aujourd’hui devant la Cour d’Appel de Dakar. Ses supporters dénoncent déjà la célérité avec laquelle le dossier est géré. Ils peuvent se consoler de l’acceptation de la constitution de partie civile de la Mairie de Dakar. Toujours est-il que pour beaucoup d’observateurs, le pouvoir veut en finir avec le dossier Khalifa Sall pour l’empêcher de se présenter à la présidentielle du 24 février 2014. Pour rappel, l’édile de la capitale et ses codétenus sont poursuivis pour les délits de faux et usages de faux, escroquerie portant sur des fonds publics. En cas de condamnation, les prévenus peuvent se pouvoir en cassation.

AAD Senxibar

