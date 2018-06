Politique

JUSTICE: KHALIFA DÉJÀ AUX OUBLIETTES ?

Depuis la condamnation du maire de Dakar, c’est le mutisme total du côté de ses partisans qui semblent aujourd’hui l’avoir oublié au fond de sa cellule



Les responsables socialistes des 45 départements, réunis à Dakar ce week-end, ont dé- cidé de mettre en place la Plateforme « Taxawu Senegaal- Khalifa Président » pour porter la candidature du maire de Dakar à l’élection présidentielle de février 2019. Ils ont ainsi donné mandat à Khalifa Sall de discuter « avec toutes les forces politiques et citoyennes qui partagent notre vision pour l’élargissement de la Plateforme aussi bien au niveau national qu’international ». L’acte posé par les partisans du maire de Dakar sonne comme une tentative pour eux de montrer que Khalifa Sall n’est pas abandonné à son triste sort. Et pour sortir leur client du pétrin dans lequel il se trouve, ses avocats avaient interjeté appel. Eh bien, le pouvoir semble avoir décidé d’accélérer les choses puisque le procès en appel est programmé à partir de ce 05 juin-ci !



Pour le reste, depuis la condamnation du maire de Dakar à cinq ans de prison, c’est l’accalmie, pardon le mutisme total du côté de sespartisans qui semblent aujourd’hui l’avoir oublié au fond de sa cellule.



Au terme d’un procès qui aura duré près de deux mois et demi, Khalifa Ababacar Sall, député et maire de Dakar a, après avoir été déclaré coupable de plusieurs délits, dont « escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et « complicité en faux en écriture de commerce », été condamné le vendredi 30 mars 2018 à 5 ans de prison ferme dans l’affaire dite de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Depuis lors, à part quelques manifestations sporadiques et de rares interventions dans les médias ou les réseaux sociaux, c’est le silence radio du côté des partisans du maire de Dakar. A moins qu’ils ne soient en train de mijoter quelque chose. Le constat est là, en tout cas. Les nombreux souteneurs de la tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal lors des élections législatives du 30 juillet 2017 sont restés bien silencieux ces derniers temps. Depuis la marche organisée par Youssou Mbow et Cie, la mobilisation des partisans du maire paraît avoir faibli. Et Khalifa Sall semble oublié dans sa cellule depuis bientôt deux mois. Son conseiller politique, Moussa Taye, admet qu’il y a effectivement des activités qui se faisaient régulièrement comme les « vendredis rouges » à la Médina et qui ne se font plus. Selon Moussa Taye, l’ébullition du front social, le débrayage des enseignants, la crise universitaire marquée par la grève des étudiants, la mobilisation contre la loi sur le parrainage mais aussi leur participation au front de résistance nationale entre autres activités ont effectivement pu faire penser qu’il y a une certaine accalmie dans les rangs des « khalifistes », admet-il. « Il faut que les responsables comprennent que la lutte a des exigences. Elle nécessite de la force, de l’énergie et de l’engagement. Mais, peut-être d’ici au jugement en appel, les gens vont s’organiser davantage. Toutefois, la seule chose dont je suis sûr est que nous ne lâcherons jamais Khalifa », martèle le conseiller politique du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.



Pour le professeur Maurice Soudieck Dione, enseignant chercheur en politique à l’université gaston Berger de Saint-Louis, ce silence des partisans du maire peut aussi s’expliquer par le fait que ses deux principaux lieutenants, à savoir Bamba Fall et Barthélémy Diaz, ont été neutralisés. En outre, il faut, selon le professeur Maurice Soudieck Dione, souligner qu’on est encore assez loin de la présidentielle de 2019. Donc, mettre encore la pression alors qu’il y a déjà une décision de justice qui a été rendue, ça aussi pose un problème. « Parce que si on remet en question la décision de justice alors qu’il y a encore des voies de recours pas épuisées, cela risque de ne pas être compris », pense-t-il.



Pr Maurice Soudieck Dione : « Ce silence peut être stratégique »



Même son de cloche du coté du professeur Moussa Diaw. A en croire cet autre enseignant chercheur en politique à l’université gaston Berger de Saint-Louis, l’arrestation de Barthélémy Diaz et la « neutralisation » de Bamba Fall semblent aussi créer un doute dans la tête des partisans du maire de Dakar qui ne savent plus que faire. « Bamba Fall et Barthélémy Diaz ont été deux des principaux acteurs de cette affaire. Ils étaient au devant de la scène pour défendre bec et ongles Khalifa Sall. Donc, si ces deux sont neutralisés, ça va forcément désorienter les souteneurs de Khalifa Sall. En plus de cela, le ramadan et l’ébullition du front social ces derniers temps peuvent également expliquer le silence dans les rangs des partisans du maire », estime Moussa Diaw. Il s’y ajoute, rappelle le professeur Diaw, que le combat juridique n’est pas encore fini. Il y a encore des voies de recours pour Khalifa Ababacar Sall après sa condamnation à 5 ans de prison ferme.



Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall : « Il n’y’a ni abandon encore moins de mutisme »



Pour l’enseignant chercheur en politique Maurice Soudieck Dione, ce silence peut être stratégique. Une question d’opportunité politique. « Parce que si on ne mène pas le combat de façon stratégique, on peut s’épuiser. Khalifa Sall n’a pas encore été condamné de façon définitive. Il n’a pas encore épuisé toutes les voies de recours. Donc, il peut toujours être candidat à la présidentielle. Il n’a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que le moment venu, ses amis, ses camarades et ses alliés vont s’organiser pour mettre en avant sa candidature. Tout cela fait qu’il leur faut, je pense, mener le combat de façon stratégique et utiliser les meilleurs moyens stratégiques au moment le plus opportun pour faire valoir les intérêts de Khalifa », explique M. Dione. Son collègue Moussa Diaw est du même avis. A l’en croire, les souteneurs de Khalifa Sall n’ont pas à courir jusqu’à épuiser toutes leurs forces et leurs stratégies. Ils doivent, selon lui, mener leur bataille de manière stratégique afin de pouvoir sortir leur leader de là où il est. Ce mutisme peut s’expliquer, selon le professeur Diaw, par le fait que les partisans du maire se préparent davantage à aller au combat. Le calme qui précède la tempête.



Mais, pour le conseiller politique de Khalifa Ababacar Sall, il n’ya pas de mutisme ou d’abandon. Moussa Taye rappelle qu’il y a deux vendredis, Youssou Mbow et des jeunes ont organisé deux marches consécutives pour la libération de Khalifa Ababacar Sall et de Barthélémy Dias. Le vendredi suivant, informe-t-il, ils devaient déposer une demande aux fins de marcher au niveau de la place de l’Indépendance, mais ils n’ont pas obtenu l’autorisation nécessaire. Et le troisième vendredi, informe Moussa Taye, des « khalifistes » avaient organisé une grande assemblée générale de tous les départements, à Dakar, au terme de laquelle ils ont fait une déclaration. « Donc, des actions sont faites quotidiennement sur le terrain mais aussi au niveau de la réflexion. Tout cela pour dire qu’il n’y a ni d’abandon encore moins de mutisme. Maintenant, il faut comprendre qu’il n’y avait au départ que Khalifa Sall ; ensuite, il y a eu Barthélémy et les gens sont en train de réfléchir à toutes sortes de recours pour les sortir là où ils sont », affirme Moussa Taye.



Malgré ces déclarations rassurantes, toutefois, force est de constater qu’il y a un silence inquiétant des souteneurs de Khalifa Ababacar Sall depuis sa condamnation à 5 ans de prison ferme. Est-ce une façon pour eux de mieux reculer pour mieux sauter ? L’avenir nous le dira…

AAD Senxibar

