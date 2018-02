Senxibar

JUSTICE: INSTALLATION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAKAR, VENDREDI

Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall va procéder, vendredi à 10h, à l’installation du Tribunal de commerce de Dakar, annonce un communiqué transmis à l’APS.







La cérémonie se tient au siège du Tribunal à la Cité Keur Gorgui, dans les anciens locaux des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE), indique le texte.



"Cette installation est l’aboutissement d’une initiative qui répond à une préoccupation centrale liée aux enjeux du classement du +Doing business", note la source.



Qui ajoute que cette instance va "permettre d’accroître l’efficacité du règlement contentieux économique et financier, grâce à la mise en place d’un environnement juridique et judiciaire sûr et efficace".

AAD Senxibar

