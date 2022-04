Italie : Kalidou Koulibaly, encore victime de racisme de la part de certains supporters !

Les faits se sont produits ce dimanche dans le stade Azzuri d’Italia dans la province de Bergamo. Naples se déplaçait sur la pelouse d’Atalanta qu’il a battu (3-1). En fin de match, le champion d’Afrique a été victimes d’insultes racistes.



« Le capitaine bleu s’apprêtait à rentrer dans le tunnel qui le mènerait aux vestiaires, après avoir fêté les 3 points avec ses coéquipiers et ses supporters, lorsque les habituels propos indécents et discriminatoires ont été entendus d’une tribune du stade de Bergame » explique un média italien, note wiwsport.





Il y’a quelques jours, Koulibaly a été choisi par les organisateurs du tournoi un « coup de pied au racisme » comme ambassadeur dans le cadre de la semaine d’actions. N’empêche, il continue d’être victime de ce fléau.



Un acte qui n’a pas plu sur la toile. Où le joueur est en train de recevoir le soutien de plusieurs personnes et entités sportives comme la fédération sénégalaise de football. La FSF a publié un message de soutien où nous pouvons lire « Tu es le défenseur intraitable de notre couleur, de notre identité et de notre culture.



C’est pour ça que tu es le plus beau et le plus fort ». Sur sa page Twitter, Koulibaly a seulement réagi sur la victoire obtenue dans l’après-midi. Pour le moment !