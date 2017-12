Ismaila SARR: Un retour à point nommé

Longtemps éloigné des terrains pour cause d’une blessure au genou survenue durant la rencontre qui opposait son club à l’As Saint-Étienne (2-2), lors de la 7e journée, l’international sénégalais Ismaïla Sarr a fait son come-back. Il a effectué son retour dans le groupe breton, pour la séance de reprise. Une séance au cours de laquelle l’attaquant génie des Lions et ses coéquipiers ont effectué un footing dans le bois près du centre d’entraînement de la Piverdière, en compagnie du préparateur physique du club, Grégory Gaillard.



Absent depuis la fin du mois de septembre, Sarr a donc fait son retour hier dans l’effectif du Stade Rennais. Et c'est le club qui en a fait l'annonce hier, via son compte Twitter. Un retour positivement apprécié par ses coéquipiers qui l’attendaient avec impatience, mais aussi par ses supporters, car en peu de temps il a fini par devenir le chouchou des fans du club. Un retour au premier plan qui est aussi attendu par son nouvel entraineur Sabri Lamouchi car l’international sénégalais était sans doute le meilleur joueur du club en début de saison avant que sa blessure ne vienne interrompre son envol. A noter que le jeune sénégalais a participé à 7 rencontres pour 1 but inscrit et délivré deux passes décisives.



LE DEFI DE RETROUVER SA PLACE DE TITULAIRE



Mais durant son absence, certains joueurs comme Wahbi Khazri, Firman Moubele ou encore Faitout Maouassa, se sont affirmés. Ismaïla Sarr va devoir s’attendre à une rude concurrence sur le front de l’attaque.



Rétabli, le natif de Saint Louis devra donc faire valoir ses compétences pour espérer retrouver son niveau d’antan.



L'ancien joueur de Metz a donc quelques jours pour retrouver son niveau physique et enclencher une nouvelle dynamique en termes de sensations avant d’attaquer le début d’année 2018. Avec un mois de janvier chargé pour le Stade Rennais avec au moins six matches à disputer, voire sept en cas de qualification en Coupe de France face au Paris Saint-Germain, qu’ils affrontent ce dimanche 7 janvier, il a du pain sur la planche.



Son retour vient donc à point nommé sur le plan international avec la sélection nationale du Sénégal qui dans sa préparation pour la prochaine Coupe du Monde va livrer des rencontres amicales. Mais avant de participer à ces matches, l’ancien joueur de Génération Foot devra d’abord retrouver son niveau en club. D’autant plus que le jeune joueur de 19 ans n’avait pas disputé les dernières rencontres des Lions lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ismaïla Sarr fera face à une concurrence rude avec l’arrivée de Mbaye Niang et la récente confirmation de Opa Nguette sans oublier Diao Baldé Keita. Trois joueurs sont donc en concurrence pour accompagner Sadio Mané sur le front de l’attaque des lions. Le sélectionneur national Aliou Cissé n’aura donc pas la tâche facile pour faire ses choix.