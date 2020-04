Politique

Institut Pasteur : 4 nouveaux cas, 10 nouveaux guéris.

Sur 95 tests effectués, 4 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 3 cas contact et 1 cas issus de la transmission communautaire. 10 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



A ce jour, le Sénégal compte 226 cas dont 92 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 131 encore sous traitement.

La Rédaction

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre