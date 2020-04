Société

Injure à l’honorabilité des villageois, Soumboulou lynchée sur les réseaux sociaux

La comparaison sape la tranquillité d’esprit. Elle est un exercice complexe que de légères têtes ne peuvent porter longtemps. C’est un manque d’intelligence qui est souvent la cause. Caïn s’est comparé à son frère Abel et a fini par le tuer. Soumboulou Bathily a comparé les villageois et les citadins, elle a fini par les insulter.



La Rédaction

