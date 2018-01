Culture

Infrastructures: Lancement des travaux de construction de l'esplanade du musée des civilisations noires

Le secrétaire général du ministère de la Culture Birane Niang a procédé, lundi, à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction de l’esplanade du Musée des civilisations noires, a constaté l’APS.



La cérémonie a été marquée, au début, par une minute de silence en hommage aux 13 victimes de la tuerie de Boffa, en Casamance.



Les travaux seront exécutés en 90 jours sur une superficie de 12 661,2 m2 par la société "Qingdao construction".



Selon le conseiller économique de l’ambassade de Chine, Lyu Yifeng, la construction de cet esplanade comprend "la perfection de la clôture, les grillages et la porte du Musée, pose des carrelages sur la place".



Il a également cité la restauration de l’espace vert, l’installation des réseaux d’eaux et d’électricité, le drainage de l’eau de pluie et l’installation de l’éclairage.



"Le démarrage des travaux de l’esplanade du Musée des civilisations noires (…) rend définitivement opératoire l’ouverture du Musée des civilisations noires dans un environnement exceptionnellement favorable", a dit Birane Niang.



Le projet, selon lui, vise "à répondre aux besoins d’exposition et de loisirs à grande échelle en plein air".



"Nous sommes en face d’un projet culturel total avec une exigence de dialogue et d’harmonie entre les activités intra muros et extra muros", renseigne Birane Niang.



"Le Musée des civilisations noires ne pourra pas exister sans son esplanade qui comme une sentinelle sera toujours prête à offrir le meilleur des accueils aux publics que nous souhaitons divers et nombreux", fait savoir le secrétaire général.



L’inauguration du Musée des civilisations noires est prévue au dernier trimestre de l’année 2018, a t-il annoncé.



Le coût total du projet est estimé à 70 millions de Francs CFA, selon le conseiller économique chinois.



"Après l’achèvement des travaux, les deux grands projets culturels que sont le Grand Théâtre national et le Musée des civilisations noires seront liés impeccablement par un esplanade merveilleux, (…), et présenteront un aspect plus brillant et plus harmonieux", a dit M. Lyu Yifeng.

AAD Senxibar

