Industries chimiques du Sénégal : l’État interdit de Conseil d’administration et privé de 192 milliards F CFA

La convention liant le pays aux Industries chimiques du Sénégal (ICS) serait doublement pénalisante pour le Trésor public. D’après Libération, la compagnie minière refuse à l’État, détenteur de 5% du capital, de siéger au Conseil d’administration et tarde à lui régler les 192 milliards de francs CFA de redevances non versées depuis plus de 20 ans.

Le journal précise qu’au titre de 2000-2019, cette dette s’établissait, d’après un rapport de la Cour des comptes, à 121 milliards 524 millions 198 mille 222 francs CFA. La facture n’a donc cessé de gonfler ces cinq dernières années. «En fait depuis 1981, les ICS, au nom de certaines clauses de cette convention, ne payent aucune taxe», souffle un spécialiste repris par le journal.

Ce dernier informe que la convention liant l’État au ICS «est en cours d’examen à la Primature».