Politique

Incident à la prestation de serment du 24ème président libérien : Alpha Condé boude la cérémonie

S’il y a un Chef d’État qui a loupé la prestation de serment de l’ancien ballon d’or Georges Weah d’hier, c’est bien le président guinéen Alpha Condé. En effet, le président en exercice de l’Union Africaine a tout simplement boudé la cérémonie qui s’est tenue au stade Samuel K Doe de Monrovia. Si l’on en croit nos confrères du Quotidien, le président Condé serait venu au beau milieu de la cérémonie et aurait exigé d’être placé au centre du présidium. Devant le refus du protocole libérien de l’installer à la tribune des chefs d’Etat, son excellence Condé est reparti avec sa délégation sous les regards médusés de Mme Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante et son successeur Georges Weah...



AAD Senxibar

