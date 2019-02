Incident à la 2sTv : Thiat identifie son agresseur et…

Une bagarre avait éclaté, au terme de l'émission "Ma Génération" animée par Pape Sidy Fall dont les deux invités étaient les rappeurs Thiat du groupe Keur Gui et Bibson, sur le plateau de la 2STv.



L'agresseur de Thiat de Keur Gui a été identifié. Il s'agit, selon Les Échos, d'un certain Ibou Fass. Le journal indique que le rappeur de Keur Gui a déposé une plainte pour coups et blessures volontaires et injures.