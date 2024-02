Immigration clandestine: Boubacar Sèye: « Ce drame doit interpeller l’État du Sénégal et tout acteur politique »

Au moment où l’on parle des conclusions du dialogue national et du projet de loi d’amnistie, la problématique de l’immigration clandestine refait surface. Dans la soirée du mercredi 28 février, environ 24 corps sont repêchés au large de Saint-Louis, au nord du Sénégal. « Un drame qui doit interpeller l’Etat du Sénégal » selon Boubacar Sèye, intervenant sur les ondes de la Rfm.



Pour le président de l’Ong Horizons Sans Frontières, « nous allons vers l’élection présidentielle et la jeunesse se tue dans la méditerranée. Cela doit nous interpeller. Il nous faut vraiment nous pencher sur la problématique et avoir une relecture de la question » a-t-il martelé avant d’ajouter que « les jeunes partent parce qu’ils n’ont plus d’espoir ». En conséquence, il est urgent de redonner espoir à cette couche de la population. Et, le premier pas vers la restauration de la confiance, c’est la préservation des ressources halieutiques.