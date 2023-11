Immigration Canada : Des infirmiers sénégalais recrutés…

Pendant que des vagues de migrants meurent en mer ou d’autres déferlent sur les ports d’Espagne, une immigration régulière s’organise au Sénégal pour le Canada qui risque d’impacter les structures sanitaires du pays.



Des infirmiers diplômés qui devraient renforcer nos structures sanitaires afin de prendre en charge les populations, ont des envies d’ailleurs.

«Les infirmiers, une force pour le changement : pour des systèmes de santé plus résilients», le thème de la célébration de la Journée internationale des infirmiers en 2016, sont recrutés au Canada.



« Avec la pénurie de personnel en santé qui sévit au Sénégal🇸🇳, le recrutement massif de certaines provinces du Canada sur des « pays vulnérables » risquerait de fragiliser encore plus le système de santé sénégalais et de créer une « saignée » de ses travailleurs de santé », révèle dans son tweet Birane Hane, Community Leader and Volunteer.



Au Sénégal, selon votresalaire.org, la majorité des Personnels infirmiers (niveau intermédiaire) gagnent un salaire compris entre 135 904 CFA et 794 616 CFA par mois en 2023.

Un salaire mensuel pour des Personnel infirmier (niveau intermédiaire) débutants se situe entre 135 904 CFA et 369 582 CFA.

Après avoir acquis cinq ans d’expérience de travail, leur revenu sera compris entre 203 227 CFA et 554 076 CFA par mois.