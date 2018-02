Politique

Idrissa Seck charge encore Macky Sall : "Je trouve indigne le traitement qu’il a réservé à Wade"

SENXIBAR- Idrissa Seck poursuit de plus belle ses attaques contre le Président Macky Sall rapporte LERAL. En déplacement à Porokhane hier, pour les besoins du Magal de cette cité, le leader du parti Rewmi s’en pris au chef de l’Etat. En effet, il a accusé ce dernier de détruire les leaders politiques du Sénégal, prenant l’exemple sur l’ancien Président Abdoulaye Wade et le maire de Dakar Kkhalifa Sall.



"Je suis attristé que le président de la République utilise l’institution judiciaire pour combattre et écraser des adversaires politiques. Un tel comportement visant à détruire les leaders politiques qui auraient pu servir le pays, le continent, est une démarche tout à fait inacceptable.



Si vous prenez le cas du président Abdoulaye Wade, aujourd’hui l’Afrique et le Sénégal sont privés de son talent diplomatique, de son envergure et de toute sa flamboyance. Aujourd’hui, ni l’union africaine et la CDEAO, l’Uemoa ni l’Onu ne font appel à lui du seul fait du traitement que lui réserve Macky Sall. Je trouve cela indigne.



C’est pareil pour ce qui concerne Khalifa Sall, un maire de la capitale qui est connu par tous les maires du monde, en particulier par les maires francophones. A un moment où la coopération décentralisée est un pilier essentiel de la diplomatie, on l’écrase et on prive l’ensemble des communes et même sa capitale, de son apport. Je rappelle qu’un vieux chef peulh m’avait dit et que j’ai rappelé au Président ( Macky Sall). Il avait : « Un bon chef doit porter deux noms : « Tognota qui ne fait pas outrage et offense aux autres, et yoyetaka celui qui ne se venge pas, qui ne cherche pas à écraser les gens", déclare-t-il.

AAD Senxibar

