Idrissa Seck à Touba : «nous sommes très confiants»

A la tête d’une forte délégation, le leader de la coalition «Idy Président» s’est rendu ce vendredi 1e février à Touba où il s’est entretenu avec le Khalife général des Mourides. A la sortie de sa rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké, le candidat à la succession de Macky Sall a étalé sa confiance sur l’issue du scrutin du 24 février prochain.



«Nous constituons une très forte coalition qui a pour ambition le redressement de notre pays, faire la restauration d’une bonne gouvernance, l’équilibre et la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, un développement économique qui garantira l’emploi principalement à notre jeunesse, la sécurité qui constitue une préoccupation pour toutes les populations, ailleurs comme ici à Touba. Nous sommes très très confiants», a-t-il déclaré face à la presse.



Revenant sur les raisons de sa présence dans la capitale du Mouridisme, l’ancien Premier ministre déclare : «Je voudrai rendre grâce à Dieu de l’opportunité qu’Il nous a donné de nous retrouver ici à Touba auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké auprès de qui nous avons sollicité des prières avant d’entamer la campagne électorale. Nous sommes venus accompagnés d’une très forte délégation, en présence du président Pape Diop, de notre frère et ami Malick Gackou, Thierno Bocoum ... »