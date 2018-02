Senxibar

Idrissa Seck: « Macky n’ira même pas au 2e tour »

SENXIBAR- Idrissa Seck lâche encore ses coups sur Macky Sall. Dans un entretien avec L’Observateur, le leader de Rewmi, en tournée dans les différentes régions du Sénégal, pointe les errements du régime. Qu’il estime déjà perdant à la présidentielle prochaine de 2019. Les propos de l'ancien Premier ministre sont repris par SENEWEB.



« J’ai eu une très grande satisfaction de rencontrer les populations. J’ai pu réaliser l’objectif que je poursuivais c’est à dire une mise à jour de mes connaissances réelles du terrain et des préoccupations des populations qui m’ont demandé de relayer leurs souffrances, parce qu’elles savent que quand je parle, le gouvernement écoute et réagi en général. Elles souhaitent que je fasse part de leurs difficultés et de leurs misères », fait savoir Idrissa Seck. « Qu’il s’agisse des paysans qui ont du mal à vendre leurs graines, des enseignants qui marchent, des étudiants qui ont des retards dans le paiement de leurs bourses », estime-t-il.



A l’en croire, « Si les populations que je rencontre dans le monde rural traduisent en acte leur désenchantement dans les urnes, Macky Sall n’ira même pas au deuxième tour ».

AAD Senxibar

