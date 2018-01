Politique

Idrissa Seck : "C'est le procès d'un président qui se sert de l'institution judiciaire comme une arme"(vidéo)

Le président du parti Rewmi, suite au renvoi du procès de Khalifa Sall, a étalé toute sa déception et dénoncé une instrumentalisation de la justice par l'exécutif. L'ancien maire et ancien Premier ministre dit exprimer toute sa désolation et toute sa tristesse "qu'en 2018, le Sénégal offre à la face du monde un tel spectacle. Un président de la République manipule l'institution judiciaire pour écarter d'une compétition électorale un adversaire", a sévèrement critiqué l'ancien Premier ministre intervenu sur les ondes de la radio Sud Fm ce midi.



"Le procès d'aujourd'hui est le procès de notre démocratie, d'un président de l'exécutif qui n'hésite pas à se servir de l'institution judiciaire comme une arme... C'est contre cela que tous les démocrates du pays et du monde entier doivent se lever", invite-t-il.



"Au Sénégal, le président de la République manipule encore la justice. Ce ne sont pas les propos d'un opposant, mais des propos que vous avez entendus de la bouche des magistrats qui se sont exprimés dans vos organes", confie-t-il à la presse.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre